Факты ICTV — Выпуск 8:45 (28.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине начинает действовать новое карантинное зонирования; количество смертей от коронавируса в мире уже превысило миллион человек; Нагорный Карабах вновь запылал войной, Азербайджан вводит военное положение; крупный пожар в Донецкой области — горит лес на Васильевской Пустоши.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.