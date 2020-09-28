Факты ICTV — Выпуск 8:45 (28.09.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине начинает действовать новое карантинное зонирования; количество смертей от коронавируса в мире уже превысило миллион человек; Нагорный Карабах вновь запылал войной, Азербайджан вводит военное положение; крупный пожар в Донецкой области — горит лес на Васильевской Пустоши.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2020-09-28
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