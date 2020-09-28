Факти ICTV – Випуск 8:45 (28.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні починає діяти нове карантинне зонування; кількість смертей від коронавірусу у світі вже перевищила мільйон людей; Нагірний Карабах знову запалав війною, Азербайджан запроваджує військовий стан; масштабна пожежа у Донецькій області – горить ліс на Василівській Пустоші.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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