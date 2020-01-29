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Факты ICTV – Выпуск 8:45 (29.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: более 6 тыс. больных, более 130 умерших. Мировые ученые разработают план противодействия смертельной недуге; вырубили 80-летние дубы. На Николаевщине браконьеры уничтожили полгектара лесополосы; зима есть, а снега нет. Горнолыжные курорты Закарпатья без туристов и без денег. Есть ли шанс спасти сезон; в Таллинне уже тестируют беспилотный автобус. Когда футуристический транспорт выйдет на улицы города; ей доверяют больше – чем президентам. Опре Уинфри – 66. В чем феномен американской телеведущей.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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