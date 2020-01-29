Факти ICTV – Випуск 8:45 (29.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: понад 6 тис. хворих, більш як 130 померлих. Світові науковці розроблять план протидії смертельній недузі; вирубали 80-річні дуби. На Миколаївщині браконьєри знищили пів гектара лісосмуги; зима є, а снігу немає. Гірськолижні курорти Закарпаття без туристів і без грошей. Чи є шанс врятувати сезон; у Таллінні вже тестують безпілотний автобус. Коли футуристичний транспорт вийде на вулиці міста; їй довіряють більше – ніж президентам. Опрі Уінфрі – 66. У чому феномен американської телеведучої.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.