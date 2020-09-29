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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (29.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: растет количество больных коронавирусом; в Харькове попрощаются с львовянином Виталием Вильховым, погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом; Украина чтит 79-ю годовщину трагедии Бабьего Яра; Эммануэль Макрон в Вильнюсе встретится с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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