Факти ICTV – Випуск 8:45 (29.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: росте кількість хворих на коронавірус; у Харкові попрощаються з львів`янином Віталієм Вільховим, який загинув в авіакатастрофі під Чугуєвом; Україна вшановує 79-ті роковини трагедії Бабиного Яру; Еммануель Макрон у Вільнюсі зустрінеться із лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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