Факты ICTV – Выпуск 8:45 (30.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украину прибудет первый самолет из Китая с нашими гражданами; работа за рубежом. Как не стать жертвой мошеннических фирм по трудоустройству; его Тореадори з Васюківки в международном списке – выдающихся детских произведений. Факты вспоминают непревзойденного Всеволода Нестайко; Канада вводит новые санкции против России; Великобритания завтра покинет ЕС; в Украине, наконец, заснежило.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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