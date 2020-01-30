Факти ICTV – Випуск 8:45 (30.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: до України прибуде перший літак з Китаю із нашими громадянами; робота за кордоном. Як не стати жертвою шахрайських фірм із працевлаштування; його Тореадори з Васюківки у міжнародному списку – найвидатніших дитячих творів. Факти згадують неперевершеного Всеволода Нестайка; Канада запроваджує нові санкції проти Росії; Британія завтра залишить ЄС; в Україні, нарешті, засніжило.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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