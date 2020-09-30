Факты ICTV — Выпуск 8:45 (30.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина среди стран-лидеров по распространению коронавируса в Европе, руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал на своей странице в Facebook, что Витольд Фокин должен уйти в отставку; Совбез ООН призвал Азербайджан и Армению немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.