Факты ICTV — Выпуск 8:45 (30.09.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина среди стран-лидеров по распространению коронавируса в Европе, руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал на своей странице в Facebook, что Витольд Фокин должен уйти в отставку; Совбез ООН призвал Азербайджан и Армению немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.
2020-09-30
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