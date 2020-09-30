Факти ICTV – Випуск 8:45 (30.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна серед країн-лідерів з поширення коронавірусу в Європі; керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав на своїй сторінці у Facebook, що Вітольд Фокін має піти у відставку; Рада безпеки ООН закликала Азербайджан та Вірменію негайно припинити вогонь у Нагірному Карабасі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.