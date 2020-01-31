Факты ICTV – Выпуск 8:45 (31.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Прикарпатье из-за анорексии умерла девушка; сегодня в полночь Великобритания выйдет из ЕС. Как длился непростой бракоразводный процесс и что дальше; на красный, через четыре полосы. Украинские пешеходы не знают правил дорожного движения. Как научить дисциплине и ответственности.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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