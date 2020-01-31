Факти ICTV – Випуск 8:45 (31.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Прикарпатті від анорексії померла дівчина; сьогодні опівночі Британія залишить ЄС. Як тривав непростий процес розлучення і що далі; на червоне, через чотири смуги. Українські пішоходи не знають правил дорожнього руху. Як навчити дисципліні та відповідальності.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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