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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (01.02.2022)

Петро Дем'янчук

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: выросло количество новых случаев Covid-19, почти 31 тыс. больных; на Донбассе русские наемники ранили гражданского – стреляли из автомата; Украина имеет план на случай масштабного вторжения и может мобилизовать до 2,5 млн. воинов; в Украине подорожали пластиковые пакеты; наши футболисты в полуфинале Евро-2022.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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