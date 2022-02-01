Факти ICTV — Випуск 8:45 (01.02.2022)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: зросла кількість нових випадків Covid-19, майже 31 тис. хворих; на Донбасі російські найманці поранили цивільного – стріляли з автомата; Україна має план на випадок масштабного вторгнення і може мобілізувати до 2,5 млн вояків; в Україні здорожчали пластикові пакети; наші футболісти у півфіналі Євро-2022.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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