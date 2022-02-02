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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (02.02.2022)

Петро Дем'янчук

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Волынь в шаге от красной зоны – волна эпидемии прогрессирует; Путина похоже прижимают – он обиделся на Соединенные Штаты, а Британия выделит Украине 4 млрд фунтов на строительство флота и другие совместные проекты; Украина на грани бумажного кризиса — в стране не хватает сырья, из которого делают качественные листы.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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