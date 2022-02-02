Факти ICTV — Випуск 8:45 (02.02.2022)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Волинь за крок від червоної зони – хвиля епідемії прогресує; Путіна схоже притискають – він образився на Сполучені Штати, а Британія виділить Україні 4 млрд фунтів на будівництво флоту та інші спільні проекти; Україна на межі паперової кризи – в країні бракує сировини, з якої роблять якісні аркуші.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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