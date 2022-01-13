Факты ICTV — Выпуск 8:45 (13.01.2022)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.01.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: один раненный на передовой. Свеения с фронта; рекордный экспорт. Около 70 млрд долларов в прошлом году заработала Украина на продажах за границу; как село Бригадировка на Харьковщине ожило благодаря волонтерам, а 16 семей нашли новый дом; как правильно завершить праздничный марафон переедания.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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