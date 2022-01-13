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Факти ICTV — Випуск 8:45 (13.01.2022)

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.01.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: один поранений на передовій. Зведення з фронту; рекордний експорт. Майже 70 млрд доларів торік заробила Україна на продажах за кордон; як село Бригадирівка на Харківщині ожило завдяки волонтерам, а 16 родин знайшли новий дім; як правильно завершити святковий марафон переїдання.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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