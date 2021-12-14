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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (14.12.2021)

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.12.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Западе ухудшение погоды. Многочисленные аварии, замеченные деревни. Как борются со стихией; почему растут цены на продовольствие и как Украина пройдет мировой энергетический кризис; новые штрафы, но не новые правила. Как из-за борьбы с браконьерством может исчезнуть в Украине спортивная рыбалка; Фотосессия – хороший подарок к новогодним праздникам. Сколько сейчас стоит устроить и почему это так популярно.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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