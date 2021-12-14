Факти ICTV — Випуск 8:45 (14.12.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.12.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Заході погіршення погоди. Численні аварії, заметені села. Як борються зі стихією; чому ростуть ціни на харчі та як Україна пройде світову енергетичну кризу; нові штрафи, але не нові правила. Як через боротьбу з браконьєрством може зникнути в Україні спортивна риболовля; Фотосесія – хороший подарунок до новорічних свят. Скільки нині коштує влаштувати і чому це так популярно.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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