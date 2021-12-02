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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (2.12.2021)

Петро Дем'янчук

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 2.12.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: переворота не произошло – многотысячная акция протеста в центре столицы прошла без нарушений. Люди выступили против прямых переговоров с Путиным; на фронте из-за обстрелов погиб украинский военный, а Россия снова начала масштабные учения у наших границ; Харьков будут охраняться общественными патрулями.

Смотрите также выпуск фактов ICTV за 21:10.

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