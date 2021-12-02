Факти ICTV — Випуск 8:45 (2.12.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 2.12.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: перевороту не сталося – багатотисячна акція протесту в центрі столиці минула без порушень. Люди виступили проти прямих перемовин з Путіним; на фронті через обстріли загинув українськй військовий, а Росія знову почала масштабні навчання біля наших кордонів; Харків охоронятимуть громадські патрулі.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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