Flexi-time в отелях ЕС и США: что это такое и какая цена услуги

Гибкое время заезда и выезда начали предлагать некоторые отели в Европе и США.

Услуга называется Flexi-time. В некоторых заведениях она бесплатная, в других – за отдельную плату.

Цена – до 5% от стоимости номера.

До сих пор в отелях придерживались жестких рамок – въехать нужно было примерно в 15.00, а выписаться в 11 или 12 часов дня. Это облегчает планирование работ в гостинице, но неудобно для некоторых гостей. Особенно для тех, кто прилетает ночью или на рассвете.

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К слову, в Саудовской Аравии разрешили неженатым парам снимать один гостиничный номер.

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