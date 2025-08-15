FPV-дрони та розвідка: офіцер ДШВ про протидію ворогу на Куп’янському напрямку

Офіцер відділення комунікацій 77 окремої аеромобільної бригади ДШВ Віктор Петрович розповів Вадиму Карп’яку про особливості роботи бійців ДШВ на Куп’янському Напрямку, обстановку на Харківщині, знищення російських окупантів та загрозу активізації ворога напередодні зустрічі на Алясці.

Яка оперативна ситуація на Куп’янщині

– Наразі такого посилення, натиску ми не спостерігаємо. Тобто, він йде хвилями, вони трішки сильніше, трішки послаблюють. Але, в принципі, тиск плюс-мінус залишається на одному рівні. Якщо там ще півроку тому в них були механізовані штурми з використанням броньованої техніки, то зараз це на 99,999%.

Це малі групи, дуже малі групи, одиночні групи. Тобто, в одному вони висуваються, а потім намагаються накопичитись десь ближче в бліндажах, ближче до лінії зіткнення. Тобто, тактика в них залишається. Ну, в принципі, я наскільки розумію, то така сама тактика була і на Покровському напрямку. І це прямо дуже складна тактика для того, щоб її якось протиставити, – сказав він.

За його словами, через велику протяжність фронту та простір між позиціями ворог іноді просочується в укриття, минаючи зону дронів.

Піхота має постійно стежити за змінами довкола й бути готовою виявляти противника, який може проникнути навіть у сусідній бліндаж уночі.

Він додав, що якщо ворога вчасно не виявити, навіть кілька бійців у тилу можуть завдати значної шкоди. Це робить боротьбу дуже напруженою, адже постійно існує ризик, що хтось просочиться ближче. Найефективнішим способом протидії він назвав велику кількість пілотів, розвідників та FPV-дронів.

– Це найефективніша тактика. Багато, зокрема, дронів з нічним баченням – це найефективніше, – зазначив Петрович.

