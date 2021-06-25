Гастрономические туры по Украине: что попробовать на Херсонщине и Приазовье

Летом люди едут в другие регионы Украины не только за новыми впечатлениями, но и за необычными вкусами.

Теперь локальная кухня — это новый модный тренд, в частности туристы едут в Херсонскую область и Приазовья.

В херсонских ресторанах хит продаж — украинская кухня, а вот на Приазовье сосредоточились на рыбном меню, так как издавна тут ловят рыбу и моллюсков.

В пабе в Геническе обед объединили с виртуальным путешествием. Рыбные истории или Истории под рыбу — это новая гастрономическая экскурсия. Стоит она 500 грн для одного человека и длится два часа.

В меню есть рассказ об истории и загадки Геническа, уха из пеленгаса и запеченная азовская камбала-калкан с простым гарниром из молодого картофеля и местных помидоров.

В ресторане современной украинской кухни в Олешках под Херсоном готовят только из местных продуктов, так как они всегда свежие и дешевые.

Предлагают блюда от 50 до 150 грн.

Впрочем, шеф-повара даже привычные продукты всегда подают нестандартно. К примеру, известную херсонскую клубнику шеф Иван Цуриков готовит на гриле. Этот десерт сочетает в себе сладкое и соленое.

Аналитики ресторанного бизнеса связывают развитие локальной кухни с ростом цен на импортные продукты.

Такой тренд по вкусу и гостям, и ресторанам, и местным фермером и рыбакам.

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