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Софія Зінов'єва |

Гастрономічні тури Україною: що скуштувати на Херсонщині та Приазов’ї

Влітку люди їдуть до інших регіонів України не тільки за новими враженнями, а й по незвичні смаки.

Тепер локальна кухня – це новий модний тренд, зокрема туристи їдуть на Херсонщину та Приазов’я.

У херсонських ресторанах хіт продажів – українська кухня, а от на Приазов’ї зосередились на рибному меню, адже здавна ловлять рибу і молюсків.

У пабі в Генічеську обід поєднали з віртуальною подорожжю. Рибні історії або Історії під рибу – це нова гастрономічна екскурсія. Коштує вона 500 грн для однієї людини і триває дві години.

У  меню є розповідь про історію і загадки Генічеська, юшка з пеленгаса та запечена азовська камбала-калкан із простим гарніром з молодої картоплі й місцевих помідорів.

У ресторані сучасної української кухні в Олешках під Херсоном готують лише з місцевих продуктів, адже вони завжди свіжі й дешеві.

Пропонують страви від 50 до 150 грн.

Втім, шеф-кухарі навіть звичні продукти завжди подають нестандартно. Приміром, відому херсонську полуницю шеф Іван Цуріков готує на грилі. Цей десерт поєднує в собі солодке і солоне.

Аналітики ресторанного бізнесу пов’язують розвиток локальної кухні із зростанням цін на імпортні продукти. 

Такий тренд до смаку і гостям, і ресторанам, і місцевим фермером та рибалкам. 

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