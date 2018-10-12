Факты / Видео / Украина / Стреляли из пушек и танков. Силами ООС уничтожен опорный пункт боевиков/

Стреляли из пушек и танков. Силами ООС уничтожен опорный пункт боевиков

Военные обнародовали видео уничтожения взводного опорного пункта российско-террористических войск после точного выстрела. На месте расположения врага осталась только воронка. По данным разведки, уничтожены два боевика.

Однако место и дату удачной военной операции армейцы не раскрывают.

Читайте: Военным ООС разрешили ответный огонь – Порошенко сказал когда

В общем известно, что за прошедшие сутки военным удалось уничтожить 2 оккупантов и 6 ранить. Наемники 27 раз открывали огонь по украинским позициям. 10 раз запрещенным калибром. Потерь среди наших ребят нет.

Не молчит и ствольная артиллерия. Соседние позиции утром оказались под огнем 100-миллиметровой противотанковой пушки рапира. По украинских позициях отработал и танк противника. Но на условия бойцы не жалуются, за годы войны привыкли и знают как ответить боевикам.

К слову, Факты ICTV сообщали, что бойцы ООС освободили населенный пункт в Луганской области

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Шприцы с наркотиками и запрещеные мины: что оставили россияне на позициях в серой зоне
Держит коллектив и адреналин – боец ООС про пятый год на передовой
На Донбассе боевики обстреляли патруль ОБСЕ
Напряженные сутки на Донбассе: четверо бойцов погибли, трое ранены
Обстрелы на передовой не утихают: потери понесли украинские защитники
Подняли авиацию, в бой вступили танки и пехота – военные учения на Приазовье
Ситуация на Донбассе: оккупанты снова применили запрещенное оружие
БМП, зенитка и минометы. Как прошли сутки на Донбассе

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка