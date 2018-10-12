Стреляли из пушек и танков. Силами ООС уничтожен опорный пункт боевиков
Военные обнародовали видео уничтожения взводного опорного пункта российско-террористических войск после точного выстрела. На месте расположения врага осталась только воронка. По данным разведки, уничтожены два боевика.
Однако место и дату удачной военной операции армейцы не раскрывают.
Читайте: Военным ООС разрешили ответный огонь – Порошенко сказал когда
В общем известно, что за прошедшие сутки военным удалось уничтожить 2 оккупантов и 6 ранить. Наемники 27 раз открывали огонь по украинским позициям. 10 раз запрещенным калибром. Потерь среди наших ребят нет.
Не молчит и ствольная артиллерия. Соседние позиции утром оказались под огнем 100-миллиметровой противотанковой пушки рапира. По украинских позициях отработал и танк противника. Но на условия бойцы не жалуются, за годы войны привыкли и знают как ответить боевикам.
К слову, Факты ICTV сообщали, что бойцы ООС освободили населенный пункт в Луганской областиПодписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!