Стреляли из пушек и танков. Силами ООС уничтожен опорный пункт боевиков

Военные обнародовали видео уничтожения взводного опорного пункта российско-террористических войск после точного выстрела. На месте расположения врага осталась только воронка. По данным разведки, уничтожены два боевика.

Однако место и дату удачной военной операции армейцы не раскрывают.

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В общем известно, что за прошедшие сутки военным удалось уничтожить 2 оккупантов и 6 ранить. Наемники 27 раз открывали огонь по украинским позициям. 10 раз запрещенным калибром. Потерь среди наших ребят нет.

Не молчит и ствольная артиллерия. Соседние позиции утром оказались под огнем 100-миллиметровой противотанковой пушки рапира. По украинских позициях отработал и танк противника. Но на условия бойцы не жалуются, за годы войны привыкли и знают как ответить боевикам.

К слову, Факты ICTV сообщали, что бойцы ООС освободили населенный пункт в Луганской области

Опубликовано Октябрь, 12 в 19:35



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