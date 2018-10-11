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Военным ООС разрешили ответный огонь – Порошенко сказал когда

Президент Петр Порошенко приказал военным на Донбассе отвечать на огонь врага всеми “доступными им силами и средствами”.

Такое заявление он сделал в Хмельницкой области во время встречи с командирами бригад Вооруженных сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы, передает Украинская правда.

– Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения операции Объединенных сил, однако разрешаю и приказываю применять все доступные вам силы и средства в качестве ответного огня для сохранения жизни наших людей, – сказал Порошенко.

Он призвал военнослужащих быть готовыми к обороне и эффективному контрнаступлению, и отметил, что побеждать нужно на за счет численности, а за счет профессионализма.

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К слову, боевики открыли огонь в сторону патруля СММ ОБСЕ при смене персонала на Донецкой фильтровальной станции.

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