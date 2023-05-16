Газовий “повербанк” для Європи: як Україна готується до зими та чим унікальні наші ПСГ

Опалювальний сезон завершився лише минулого місяця. Але українські енергетичні комори вже активно готують до наступної зими.

Закачувати природний газ у підземні сховища почали ще з середини квітня.

– Україна вже почала підготовку до наступного опалювального сезону. Наші підземні сховища газу вже працюють у режимі закачування. Це говорить про те, що країна відповідально готується до наступної зими. Маємо усвідомлювати, що вона не передбачається, як легка зима, – сказав голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов.

Ретельна підготовка в умовах війни передбачає не лише традиційні профілактику чи ремонти на газосховищах, а й реакцію на безпекові загрози.

Перейматися за безпеку самого газу в сховищах не варто. Адже паливо закачують у природні порожнини на глибині від 400 метрів і аж до 2 кілометрів.

А от наземну інфраструктуру, яка забезпечує роботу сховищ, нині бережуть як зіницю ока. На випадок ймовірної атаки в Операторі газосховищ також підготували альтернативні режими роботи.

Вони гарантують, що споживачі не залишаться без газу навіть у разі пошкодження інфраструктури, а повноцінну роботу сховищ відновлять максимально оперативно.

Тож процеси закачування та відбору газу працюватимуть, як завжди – стабільно, упевнені українські газовики. І підземки виконають свою основну функцію.

– Підземні сховища газу працюють за принципом губки: влітку вони вбирають газ, взимку – віддають, – пояснив начальник підземного сховища газу Михайло Малинський.

І попри війну Україна здатна запасатися газом не лише для власних потреб, але й для потреб європейських сусідів. Місця у вітчизняних підземках вистачить усім.

– Українські газосховища – унікальні за своїм обсягом. Більше 30 млрд кубометрів. І цього обсягу цілком достатньо для задоволення внутрішніх українських потреб у зберіганні газу. Тому ми маємо потужності, які можемо пропонувати Європейському Союзу. Ми пропонуємо понад 10 млрд кубометрів потужностей для зберігання газу в Україні, – розповів Роман Малютін, тимчасово виконуючий обов’язки Оператора ПСГ України – Укртрансгазу.

Хоча сезон закачування газу лише стартував, європейські газосховища вже заповнені на понад 60%. Тож українські потужності для ЄС зайвими не будуть.

Тим паче, що український оператор газосховищ нещодавно пройшов європейську сертифікацію і тепер може зберігати навіть стратегічні запаси газу Євросоюзу.

Для потреб же українських споживачів цього сезону вистачить і вітчизняного палива, наголошує глава Нафтогазу Олексій Чернишов.

– Ми плануємо забезпечити Україну газом українського видобутку. І впевнений, що це нам вдасться. Нафтогаз планує збільшити власний видобуток додатково на 1 млрд кубометрів у цьому році. Цього має вистачити, щоб свідомо пройти наступну зиму, – сказав Чернишов.

Тож і наступної зими, якою б холодною вона не була, ні Україна, ні Європа не залежатимуть від постачань російського газу.

Газпром остаточно втратив європейський ринок. Натомість українські газосховища успішно інтегруються в Європу. Це не лише принесе країні додаткові гроші, а й покращить енергобезпеку.

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