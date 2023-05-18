Прочь серп и молот: в Киеве декоммунизируют щит Родины-матери

Щит в руке Родины-Матери в Киеве готовятся декоммунизировать. До сих пор оставался сложным вопрос, как это сделать технически, чтобы не завалить самый высокий монумент в Европе. Оказалось, что решение есть.

Неоднократно статую украинизировали путем световых шоу. Впрочем, до полной декоммунизации до сих пор не дошло. Не в последнюю очередь – из-за технической сложности проекта. Ровно 42 года на щите Родины-Матери были советские серп и молот. Впрочем, теперь их готовятся заменить на украинский трезубец – за соответствующее решение большинством голосов проголосовали украинцы в приложении Дія.

Заместитель гендиректора по изготовлению и монтажу металлоконструкций Николай Чорномыз разработал чертеж, обследовал голову и шею монумента минувшей осенью и нашел подъемник-призрак, о котором все забыли. Металлическую лестницу высотой с десятиэтажку для монтажников когда-то поднимали вручную на тросах. В настоящее время конструкция аварийная.

Подъемник – как раз посреди головы, из него по стреле на люльках добирались к щиту. Снять его можно только с кистью, пришитой к плечу. Если такое сделать, то скульптура рухнет на бок с мечом. Так что проржавевший, а местами разобранный подъемник нужно отремонтировать.

Впрочем, в Минкульте настроены сначала разобраться с документами и сметами.

— Когда речь идет о разработке документации, то это преимущественно тендерные процедуры, то есть совершение закупки и проведение открытого конкурса на такие проекты. К тому же, юридическая составляющая будет содержать проблему авторского права, поскольку есть вмешательство в авторское произведение. И наследники этого автора, и авторское право на сегодняшний день еще есть,– отметила заместитель министра культуры и информационной политики Украины Екатерина Чуева.

Дизайн новой эмблемы для щита еще не выбрали. В Минкульте говорят, что собираются объявить конкурс. Первые технические замечания инженеры уже предоставили, точный вес и размер будут известны только после демонтажа советского герба.

Так же и приблизительны расчеты инженеров по стоимости работ. К слову, в Минкульте никаких сумм вообще не называют.

Проект будут делать до июля. Дальше, если будут деньги, около месяця будут покупать новые запчасти для подъемника. Его планируют отремонтировать до зимы. Но вот приступить непосредственно к работам на щите монтажники-высотники смогут не раньше следующего лета, когда стихнет ветер.

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