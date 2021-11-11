Глобальный энергетический кризис: кто виноват и как справляется Украина

В Украине, как и во всем мире, столкнулись с последствиями глобального энергетического кризиса, который оценивают как крупнейший за последние 50 лет. За считанные месяцы газ подорожал на 500%, цены на уголь – самые высокие за последнее десятилетие.

Так, в испанской Барселоне сотни людей вышли на протесты против повышения тарифов на электроэнергию. В то же время в Китае начались с массовые веерные отключения света.

В Украине таких отключений пока не было. Тем не менее, из-за недостатков ресурсов стране пришлось возобновить импорт электричества из соседней Беларуси.

Кто виноват в произошедшем?

Среди основных факторов энергетического кризиса упоминают Китай, который является крупнейшей экономикой мира. Более половины электроэнергии эта страна получает с помощью угля.

Пекин пообещал полностью отказаться от этого источника к 2060 году и уже начал было снижать мощности.

Но власти не смогли найти замены и с ростом спроса страна нарастила использование электроэнергии, совершая покупки по всей планете и углубляя дефицит.

– Китай, понимая, что попал в неприятности, начал “пылесосить” все: и уголь, и газ. И этот китайский пылесос обусловил дефицит ресурсов в Европе, – заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Вторым фактором стала погода: в прошлом году Европа столкнулась с холодной зимой и нарастила потребление угля и газа. Это привело к уменьшению внутреннего запаса, компенсировать который из возобновляемых источников не удалось.

И третий фактор – Россия, которая воспользовалась моментом и пошла на шантаж. Уменьшая поставки газа, она принуждает Европу быстрее сертифицировать Северный поток-2, чтобы наказать Украину.

– Для того, чтобы избежать шантажа, необходимо, чтобы доля рынка не превышала 20%. У России она уже 40%, и она пользуется этим, – утверждает эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко.

Как с кризисом справляется Украина?

Россия использует шантаж и в отношении Украины: снижает транзит газа, ограничила транзит угля через свою территорию из Казахстана. Но ключевой проблемой украинских энергетических неурядиц является не это.

– Это на 90% плохая подготовка и популизм, так как долго держали тарифы и это на 10% мировой кризис. У нас сейчас нет простора для маневров, – отметил Сергей Фурса.

Если газ в хранилищах на эту зиму есть, то уголь на тепловых электростанциях и теплоэлектроцентралях, где продуцируется треть электроэнергии, в пять раз меньше нормы.

Гендиректор крупнейшей частной вертикально-интегрированной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко рекомендовал повысить тарифы, чтобы была возможность готовиться к сезону.

Он признал, что существуют проблемы с закупкой антрацита за границей, но заявил, что у государственных предприятий проблем больше.

– Первая причина – это падение добычи угля в государственном секторе. А почему? Потому, что цена занижена, – утверждает Тимченко.

В государственном центрэнерго пообещали купить уголь из Польши, хотя на трипольской ТЭС его якобы хватает.

– У нас на складах 50 000 тонн, накапливать больше нет смысла. Уголь львовско-волынского бассейна быстро окисляется, – сообщил директор Трипольской ТЭС ПАТ “Центрэнерго” Петр Кравец.

Тепловики и чиновники утверждают: веерных отключений не будет, но ситуация остается угрожающей.

Промышленные предприятия могут попросить изменить график работы, чтобы уменьшить нагрузку в пиковые часы, но это временная мера.

Четкого стратегического плана по уменьшению зависимости от российского газа и вредного угля в долгосрочной перспективе нет.

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