Глобальный энергетический кризис: кто виноват и как справляется Украина
В Украине, как и во всем мире, столкнулись с последствиями глобального энергетического кризиса, который оценивают как крупнейший за последние 50 лет. За считанные месяцы газ подорожал на 500%, цены на уголь – самые высокие за последнее десятилетие.
Так, в испанской Барселоне сотни людей вышли на протесты против повышения тарифов на электроэнергию. В то же время в Китае начались с массовые веерные отключения света.
В Украине таких отключений пока не было. Тем не менее, из-за недостатков ресурсов стране пришлось возобновить импорт электричества из соседней Беларуси.
- Кто виноват в произошедшем?
Среди основных факторов энергетического кризиса упоминают Китай, который является крупнейшей экономикой мира. Более половины электроэнергии эта страна получает с помощью угля.
Пекин пообещал полностью отказаться от этого источника к 2060 году и уже начал было снижать мощности.
Но власти не смогли найти замены и с ростом спроса страна нарастила использование электроэнергии, совершая покупки по всей планете и углубляя дефицит.
– Китай, понимая, что попал в неприятности, начал “пылесосить” все: и уголь, и газ. И этот китайский пылесос обусловил дефицит ресурсов в Европе, – заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.
Вторым фактором стала погода: в прошлом году Европа столкнулась с холодной зимой и нарастила потребление угля и газа. Это привело к уменьшению внутреннего запаса, компенсировать который из возобновляемых источников не удалось.
И третий фактор – Россия, которая воспользовалась моментом и пошла на шантаж. Уменьшая поставки газа, она принуждает Европу быстрее сертифицировать Северный поток-2, чтобы наказать Украину.
– Для того, чтобы избежать шантажа, необходимо, чтобы доля рынка не превышала 20%. У России она уже 40%, и она пользуется этим, – утверждает эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко.
- Как с кризисом справляется Украина?
Россия использует шантаж и в отношении Украины: снижает транзит газа, ограничила транзит угля через свою территорию из Казахстана. Но ключевой проблемой украинских энергетических неурядиц является не это.
– Это на 90% плохая подготовка и популизм, так как долго держали тарифы и это на 10% мировой кризис. У нас сейчас нет простора для маневров, – отметил Сергей Фурса.
Если газ в хранилищах на эту зиму есть, то уголь на тепловых электростанциях и теплоэлектроцентралях, где продуцируется треть электроэнергии, в пять раз меньше нормы.
Гендиректор крупнейшей частной вертикально-интегрированной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко рекомендовал повысить тарифы, чтобы была возможность готовиться к сезону.
Он признал, что существуют проблемы с закупкой антрацита за границей, но заявил, что у государственных предприятий проблем больше.
– Первая причина – это падение добычи угля в государственном секторе. А почему? Потому, что цена занижена, – утверждает Тимченко.
В государственном центрэнерго пообещали купить уголь из Польши, хотя на трипольской ТЭС его якобы хватает.
– У нас на складах 50 000 тонн, накапливать больше нет смысла. Уголь львовско-волынского бассейна быстро окисляется, – сообщил директор Трипольской ТЭС ПАТ “Центрэнерго” Петр Кравец.
Тепловики и чиновники утверждают: веерных отключений не будет, но ситуация остается угрожающей.
Промышленные предприятия могут попросить изменить график работы, чтобы уменьшить нагрузку в пиковые часы, но это временная мера.
Четкого стратегического плана по уменьшению зависимости от российского газа и вредного угля в долгосрочной перспективе нет.