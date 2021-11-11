Глобальна енергетична криза: хто винен і як справляється Україна

В Україні, як і у всьому світі, зіткнулися з наслідками глобальної енергетичної кризи, яку оцінюють як найсерйознішу за останні 50 років. За лічені місяці газ подорожчав на 500%, ціни на вугілля – найвищі за останнє десятиліття.

Так, в іспанській Барселоні сотні людей вийшли на протести проти підвищення тарифів на електроенергію. Тим часом в Китаї почались масові віялові відключення світла.

В Україні таких відключень поки що не було. Проте через недостачу ресурсів країні довелося відновити імпорт електрики із сусідньої Білорусі.

Хто винен у тому, що сталося?

Серед основних чинників енергетичної кризи згадують Китай, який є найбільшою економікою світу. Понад половину електроенергії ця країна отримує за допомогою вугілля.

Пекін пообіцяв повністю відмовитися від цього джерела до 2060 року і вже почав знижувати потужності.

Але влада не змогла знайти заміни і зі зростанням попиту країна наростила використання електроенергії, здійснюючи купівлі по всій планеті та поглиблюючи дефіцит.

– Китай, розуміючи, що потрапив у неприємності, почав “пилососити” все: і вугілля, і газ. І цей китайський пилосос зумовив дефіцит ресурсів у Європі, – заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Другим чинником стала погода: минулого року Європа зіткнулася з холодною зимою та наростила споживання вугілля та газу. Це призвело до зменшення внутрішнього запасу, компенсувати який із відновлюваних джерел не вдалося.

І третій фактор – Росія, яка скористалася моментом та пішла на шантаж. Зменшуючи постачання газу, вона змушує Європу якнайшвидше сертифікувати Північний потік-2, щоб покарати Україну.

– Щоб уникнути шантажу, необхідно, щоб частка ринку не перевищувала 20%. У Росії вона вже 40%, і вона користується цим, – стверджує експерт з енергетичних питань Сергій Дяченко.

Як із кризою справляється Україна?

Росія використовує шантаж і щодо України: знижує транзит газу, обмежила транзит вугілля через свою територію із Казахстану. Але ключовою проблемою українських енергетичних негараздів є не це.

– Це на 90% погана підготовка та популізм, оскільки довго тримали тарифи і це на 10% світова криза. У нас зараз немає простору для маневрів, – наголосив Сергій Фурса.

Якщо газ у сховищах цієї зими є, то вугілля на теплових електростанціях і теплоелектроцентралях, де продукується третина електроенергії, у п’ять разів менше за норму.

Гендиректор найбільшої приватної вертикально-інтегрованої енергетичної компанії України ДТЕК Максим Тімченко рекомендував підвищити тарифи, аби була можливість готуватись до сезону.

Він визнав, що існують проблеми із закупівлею антрациту за кордоном, але заявив, що у державних підприємств проблем більше.

– Перша причина – це падіння видобутку вугілля у державному секторі. А чому? Бо ціна занижена, – стверджує Тімченко.

У державному центренерго пообіцяли купити вугілля із Польщі, хоча на Трипільській ТЕС його, як кажуть, вистачає.

– У нас у сховищах 50 000 тонн, накопичувати більше немає рації. Вугілля львівсько-волинського басейну швидко окислюється, – повідомив директор Трипільської ТЕС ПАТ Центренерго Петро Кравець.

Тепловики та чиновники стверджують: віялових відключень не буде, але ситуація залишається загрозливою.

Промислові підприємства можуть попросити змінити графік роботи, щоб зменшити навантаження в пікові години, але це тимчасовий захід.

Чіткого стратегічного плану щодо зменшення залежності від російського газу та шкідливого вугілля у довгостроковій перспективі наразі немає.

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