ОО Украина без мусора и Coca-Cola Украина устроили квест Мусороборцы на Кураж базаре

В мире сортировка мусора стала настоящим трендом, который дошел и до Украины. Люди начинают разбираться, где перерабатывать бумагу, банки, пластик, органику.

В этом году к мировому тренду ответственного потребления ресурсов присоединился Кураж базар. Один из первых, этот фестиваль установил баки для раздельного сбора отходов в 9 специальных зонах по всей территории. А для молодежи вместе с партнерами, ОО Украина без мусора и компанией Coca-Cola Украина – устроили специальный экологический квест Мусороборцы, в котором на практике в игровой форме учили сортировать мусор правильно.

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От первого лица в ускоренном режиме квест квест выглядит так: разобраться в типах отходов и как их сортировать, помогли пять эко-героям – паучихе, червяку, голубю, русалке и роботу. Если участник выполнил задание правильно и быстро – получал от забавных инспекторов небольшой подарок, а главное – знания. С которыми можно и самостоятельно правильно сортировать отходы дома.

Организаторы надеются, подобные экологические инициативы от общественности и ответственного бизнеса помогут приучить взрослых украинцев к сортировке отходов и уменьшить негативное влияние на окружающую среду. И они уже не будут выбрасывать в общие баки ресурсоценные отходы – макулатуру, стекло, пластик, алюминиевые банки и тому подобное.

Конечно, лучше не переучивать, а формировать культуру обращения с отходами с детства.

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