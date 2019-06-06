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ГО Україна без сміття та Coca-Cola Україна влаштували Квест Сміттєборці на Кураж базарі

У світі сортування сміття стало справжнім трендом, який дійшов і до України.  Люди починають розбиратися, де переробляти папір, бляшанки, пластик, органіку.

Цього року до світового тренду відповідального споживання ресурсів долучився Кураж базар. Один з перших, цей фестиваль встановив баки для роздільного збирання відходів у 9 спеціальних зонах по всій території. А для молоді разом із партнерами,  ГО Україна без сміття та компанією Coca-Cola Україна – влаштували спеціальний екологічний квест Сміттєборці, в якому на практиці в ігровій формі навчали сортувати сміття правильно.

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Від першої особи у прискореному режимі квест виглядає так: розібратися у типах відходів та як їх сортувати, допомогли п’ять еко-героям – павучисі, черв’яку, голубу, русалці та роботу. Якщо учасник виконав завдання правильно і швидко – отримував від кумедних інспекторів невеликий подарунок, а головне – знання. З якими вже можна і самостійно правильно сортувати відходи вдома.

Організатори сподіваються, подібні екологічні ініціативи від громадськості та відповідального бізнесу допоможуть призвичаїти дорослих українців до сортування відходів та зменшити негативний вплив на довкілля. І вони вже не викидатимуть до загальних баків ресурсоцінні відходи – макулатуру, скло, пластик, алюмінієві банки тощо.

Звісно, краще не перевчати, а формувати культуру поводження з відходами змалку.

До слова, електроенергія зі сміття: як в Івано-Франківську заробляють на відходах.

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