Гогольфест в Мариуполе: как добраться и программа мероприятия

Мариуполь приглашает на громкое культурное событие весны. Уже второй раз там пройдет международный фестиваль современного искусства Стартап Гоголь Фест. Пройдет с 26 апреля по 1 мая.

Организаторы раскрыли некоторые детали программы. Из Киева в Мариуполь запустят специальный фестивальный арт поезд. Можно приобрести комплексный билет – дорога в обе стороны и проживание на время фестиваля.

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В этом году почти половина проектов Гоголь Фест – с участием международных исполнителей. Запланированы образовательные мероприятия для детей, уличные театральные постановки и разнообразные инсталляции по всему городу. Основным событием станет перформанс от Влада Троицкого – гранд-опера Неро с балетом кранов на Азовском судоремонтном заводе.

К масштабному музыкально-театральному шоу привлекут этно-группу Даха Браха и музыкальную формацию НоваОпера. Попасть на спектакль можно будет только со специальным пропуском. В общем, спектакль будут транслировать на большом экране главной сцены Гогольфест в Городском саду Мариуполя.

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