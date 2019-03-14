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Гогольфест у Маріуполі: як дістатися і програма заходу

Маріуполь запрошує на гучну культурну подію весни. Вже вдруге там відбудеться міжнародний фестиваль сучасного мистецтва Стартап Гоголь Фест. Триватиме з 26 квітня по 1 травня.

Організатори розкрили деякі деталі програми. З Києва до Маріуполя запустять спеціальний фестивальний арт- потяг. Можна придбати комплексний квиток – дорога в обидва боки і проживання на час фестивалю.

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Цьогоріч майже половина проектів Гоголь Фест – за участі міжнародних виконавців. Заплановані освітні заходи для дітей, вуличні театральні постановки та різноманітні інсталяції по всьому місту. Основною подією стане перформанс від Влада Троїцького – гранд-опера Неро з балетом кранів на Азовському судоремонтному заводі.

До масштабного музично-театрального шоу залучать етно-гурт Даха Браха і музичну формацію НоваОпера. Потрапити на виставу можна буде лише зі спеціальною перепусткою. Загалом спектакль транслюватимуть на великому екрані головної сцени Гогольфест у Міському саду Маріуполя.

До слова, світло-шоу та захоплюючі проекції: 3D-фестиваль в Одесі.

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