Голандський сир українського виробництва: як виготовляють та ціна

Голландський сир українського виробництва – у невеликому селі Шабо на Одещині уже рік виробляють кисломолочний продукт за європейскою рецептурою. Тут можна скуштувати 13 видів твердих сирів і рикоту. Виготовляють їх із спеціально привезених нідерландських заквасок.

Сироварня – сімейний бізнес, який подружжя Ростислав і Наталя Зіновські заснували рік тому. Ідея виникла після подорожі до Нідерландів. Тепер в одному невеликому приміщенні щодня виготовляють 200 кг сиру за європейською рецептурою.

Обладнання для виробництва закупили в Нідерландах. Молоко для сиру використовують із власного фермерського господарства – тримають тисячу корів. За ними доглядають 70 працівників. Вирощують тварин за американською системою Опенлот. Аби отримати молоко високої якості, ретельно вибирають корми.

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Щодня на виробництво сирів використовують майже 2 тонни молока. Процес приготування триває п’ять годин, після чого продукт два дні просолюють. А вже потім сирні голівки кладуть у спеціальне приміщення на дозрівання щонайменше на два місяці.

Готові сири продають в одеських та столичних крамницях. Ціна стартує від 290 грн за кілограм. Поласувати продуктом можна просто на сироварні. Тут відвідувачам покажуть, як виготовляють кожен вид. А ще проведуть дегустацію з вином і фруктами. Щодня на підприємство приїздять туристи з усієї України і навіть ближнього зарубіжжя.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Єгипті знайшли найстаріший сир у світі.

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