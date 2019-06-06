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Факты / Видео / Украина

Острый взгляд о событиях в Украине и мире: как и чем живут в редакции Нового Времени

6 июня исполняется 5 лет одному из самых популярных отечественных журналов Новое Время.

Еженедельно новая порция глубокой аналитики и острого взгляда о событиях в Украине и в мире. Это команда, которая редко меняется, но если появится новенький – его отбирают не только по стандартным характеристикам.

Корреспонденты издания освещают острые темы, не боятся задавать сложные вопросы политикам и выводить их на чистую воду.

Настоящая фишка журнала – его обложки. Посмотришь на изображение и понимаешь, что думает вся редакция о политической и социальной жизни в Украине за последнюю неделю.

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За содержательными изображениями – глубокие материалы. Каждый абзац в расследовании или раскрытии финансовых схем – тщательная работа. Поверхностный или формальный взгляд на проблему читателя не интересует.

К слову, Факты ICTV узнали, смогут ли роботы заменить журналистов в будущем.

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