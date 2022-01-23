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Готові будь-якої миті рішуче реагувати: світ про російську агресію в Україні

Вероніка Бойко Журналістка Факти ICTV Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Росія спокою Україні не дасть, і про це свідчать зокрема дані Британської розвідки. Кремль шукає способи знизити витрати на тривалу затяжну війну. Це включає такі способи як створення дружнього уряду та використання шпигунських агенцій для розхитування ситуації.

Росія хоче призначити головою окупаційної адміністрації проросійського політика. А якщо окупаційної, то точно йдеться про захоплення територій.

Водночас Україна готова запросити на свою територію війська Британії.

Активізувалися і країни ЄС. Чехія допоможе з боєприпасами для важкої артилерії. Латвія, Литва та Естонія – протитанковими та зенітними ракетами. Естонська влада планувала передати Києву дещо більше зброї, але частину заблокував Берлін.

Після скандальних заяв у відставку пішов командувач військово-морських сил Німеччини. Крим “пішов і ніколи не повернеться” таке віце-адмірал заявив у пресі напередодні. Додав, що Володимир Путін – заслуговує на повагу, а діалог із Росією потрібно відновити.

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Хоча він швидко забрав свої слова назад, без дипломатичного скандалу не минулося. Тим часом президент США Джо Байден вкотре нагадав: за будь-яке вторгнення в Україну, на Москву чекають суворі наслідки. Глава Білого дому провів екстрену нараду з радниками з нацбезпеки щодо України. У Вашингтоні переконують: хоча шанс на дипломатичне реагування ще є, готові будь-якої миті рішуче реагувати.

Тим часом Лондон звинуватив Москву в намірі привести до влади в Україні проросійських політиків. У Міністерстві закордонних справ оприлюднили розкритий спецслужбами план Кремля. У британському уряді стверджують: Росія хоче змінити уряд на лояльний Федерації. Очолити його мав би колишній народний депутат, власник телеканалу НАШ Євген Мураєв. Цю інформацію підтвердила й американська розвідка. У Москві ж звинуватили західні країни в дезінформації і натомість заговорили, що очікують інформаційних та військових операцій з боку України та Сполучених Штатів.

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