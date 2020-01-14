Грандиозные платформы и удивительные костюмы: как проводят старый Новый год в Вашковцах
Маланку с бразильским размахом проводят в буковинском городке Вашковцы.
Для этого в течение месяцев мастерят грандиозные платформы, шьют удивительные костюмы.
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Старый Новый год здесь проводят по-особенному, организовывают действо, происходящее от дедов-прадедов. И называют это Переберией.
Подробности – в сюжете Ирины Тимчишин.
К слову, Факты ICTV рассказывали про оригинальные поздравления на Старый Новый год 2020.
2020-01-14
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