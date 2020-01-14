Грандіозні платформи і дивовижні костюми: як проводять старий Новий рік у Вашківцях
Маланку з бразильським розмахом проводять у буковинському містечку Вашківці.
Для цього упродовж місяців майструють грандіозні платформи, шиють дивовижні костюми.
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Старий Новий рік тут проводять по-особливому, організовують дійство, що проходить від дідів-прадідів. І називають це Переберією.
Подробиці – у сюжеті Ірини Тимчишин.
До слова, Факти ICTV розповідали про оригінальні привітання на Старий Новий рік 2020.
2020-01-14
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