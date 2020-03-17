Общественный транспорт в Харькове: как будет работать в условиях карантина

С 18 марта в Украине не будет работать метро. Оно есть в трех городах. В Днепре подземку уже остановили. В Киеве закроют 17 марта в 23 часов. В Харькове последний поезд отправился около 20 часов 17 марта.

Будет работать наземный городской транспорт — маршрутки, троллейбусы, автобусы и трамваи. Те, кому придется ехать на работу, будут добираться с трудом. Ведь маршрутки и электротранспорт смогут уже перевозить только по 10 пассажиров.

Ни в обладминистрации, ни в мэрии предсказать, как все это будет работать — не могут, будут действовать по ситуации. О транспортной ситуации в Харькове — как реагируют люди и есть ли ажиотаж — смотрите в сюжете Татьяны Доцяк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как проходит карантин в Киеве.

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