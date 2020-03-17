Магазины и рынки открыты — как проходит карантин в Киеве

Торговые центры открыты, на входе охрана предлагает продезинфицировать руки, представители разъясняют — действуют по правилам, пока работают супермаркет, несколько магазинов с хозяйственными товарами и аптека.

На самом деле открытых магазинов гораздо больше, к ним неограниченный доступ клиентов, купить можно и мобильный телефон, и ювелирные изделия. Предприниматели обязывают своих подчиненных продолжать торговлю, оправдываясь ожиданиям разъяснений от чиновников.

Несмотря на угрозу коронавируса и карантин, стихийная торговля процветает. Причем и продавцы, и покупатели здесь чаще всего именно из группы риска — те, кому за 60.

Говорят, пенсий не хватает, поэтому готовы подвергать себя опасности. Торгуют товарами не первой необходимости — одеждой, нижним бельем, полотенцами.

В Держпродспоживслужбе объяснили, будут работать продуктовые рынки. Открытые также продуктовые магазины, аптеки и заправки. Метро еще работает, но сегодня в 23.00 подземка остановится.

Факты ICTV ранее писали о том, что не работает в Киеве из-за карантина.

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