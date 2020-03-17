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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Громадський транспорт у Харкові: як працюватиме в умовах карантину

Від 18 березня в Україні не працюватиме метро. Воно є у трьох містах. У Дніпрі підземку вже зупинили. У Києві закриють 17 березня о 23 годині. У Харкові останній поїзд вирушив близько 20 години 17 березня.

Працюватиме наземний міський транспорт – маршрутки, тролейбуси, автобуси і трамваї. Ті, кому доведеться їхати на роботу, добиратимуться зі складнощами. Адже маршрутки та електротранспорт уже перевозитимуть лише по 10 пасажирів.

Ні в обладміністрації, ні в мерії передбачити, як все це буде працювати – не можуть, діятимуть по ситуації. Про транспортну ситуацію в Харкові – як реагують люди і чи є ажіотаж – дивіться у сюжеті Тетяни Доцяк.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як проходить карантин у Києві.

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