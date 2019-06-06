Деньги потратили, а дорогу не отремонтировали: последствия протеста в селе на Черкащине

Сплошное бездорожья, куски асфальта вместо равной полосы и пятиметровые воронки на дороге. У жителей Мошен и двух соседних сел Черкасской области лопнуло терпение от такого состояния государственной дороги, они снова перекрыли путь.

Отремонтировать дорогу просят жители трех сел Черкасской области – участок от Орадовка к Мошен не ремонтировали десять лет.

Государственную дорогу Канев-Кременчуг после нескольких протестов селян, а это четыре километра в Мошнах, прошлого года таки отремонтировали, но не полностью. Съехать с нее или заехать с местной дороги почти нереально.

Чтобы не раздражать водителей, люди путь перекрывали на полчаса. Автобусы, скорые и людей, которые ехали в больницу, пропускали. Большинству водителей и самим надоело нырять в ямы.

Председатели сел приехали снизить градус напряжения селян. Говорят, сами засыпали службу автомобильных дорог, депутатов и чиновников письмами-просьбами починить дорогу, к Яснозорье и Корсуню она уже давно непроезжая.

За государственные деньги в Мошнах отремонтировано 700 метров. На остальные – нет денег. В Службе автодорог надеются на софинансирование из местных бюджетов.

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Пока чиновники ищут деньги, водители и дальше будут убивать свои авто в этих ямах. Хотя исправно платят налоги, которые идут в том числе и на ремонт дорог.

Напомним, в Киеве начали применять моющие средства для мытья дорожного покрытия.

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