Гроші витратили, а дорогу не відремонтували: наслідки протесту в селі на Черкащині

Суцільне бездоріжжя, шматки асфальту замість рівної смуги і п’ятиметрові вирви на дорозі. Жителям Мошен і двох сусідніх сіл на Черкащині увірвався терпець від такого стану державної дороги, вони вкотре перекрили шлях.

Відремонтувати дорогу просять жителі трьох сіл на Черкащині – ділянку від Орадівки до Мошен не ремонтували десять років.

Державну дорогу Канів-Кременчук після кількох протестів селян, а це чотири кілометри у Мошнах, минулого року таки відремонтували, але не повністю. З’їхати з неї чи заїхати з місцевої дороги майже неможливо.

Аби не дратувати водіїв, люди шлях перекривали на півгодини. Автобуси, швидкі і людей, які їхали до лікарні, пропускали. Більшості водіям і самим набридло пірнати в ями.

Голови сіл приїхали понизити градус напруги селян. Кажуть, самі засипали службу автомобільних доріг, депутатів і чиновників листами-проханнями полагодити дорогу, до Яснозір’я та Корсуня, вона вже давно непроїзна.

За державні гроші у Мошнах відремонтовано 700 метрів. На решту – немає грошей. У Службі автодоріг сподіваються на співфінансування з місцевих бюджетів.

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Поки чиновники шукають гроші, водії й далі вбиватимуть свої авто у цих ямах. Хоча справно платять податки, які йдуть, зокрема, і на ремонт доріг.

Нагадаємо, у Києві почали застосовувати миючі засоби для миття дорожнього покриття.

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