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Факты / Видео / Україна

Группа компаний UPG приобрела у Польши терминал для хранения и перевалки нефтепродуктов

Маргарита Верещагина Видеоредактор

Украинцы не должны испытывать каких-либо перебоев с горючим. Война не является поводом для дефицита критически важного продукта, говорят сотрудники сети UPG.

На днях сообщили о заключении соглашения на приобретение активов польской компании Baltchem SA Zakłady Chemiczn.

Это мощный морской терминал для хранения и перевалки нефтепродуктов.

-Мы вынуждены были пойти на безумный риск и приобрести терминал в Польше. Для нас это был очень серьезный шаг. Потому что цены “взлетели” на все в 5 раз. Я четко понял, что переплачиваю, но другого выхода не было, потому что это была стратегическая вещь, которую я должен был сделать, чтобы обеспечить компанию ресурсом, горючим и обеспечить возможность людей свободно заправляться и не переживать, что завтра горючего не будет, — прокомментировал Владимир Петренко – основатель и владелец группы компаний UPG.

Чтобы обеспечивать потребности украинцев в горючем, рассказывают в компании, в кратчайшие сроки наладили надежные и стабильные партнерские отношения с европейскими производителями высококачественных нефтепродуктов.

– Украинская компания впервые за историю Украины вышла на европейский рынок. Приобрела не товар, не горючее, а актив. Что это дает Украине? Это получение гарантий поставок нефтепродуктов, и второе — это возможность сэкономить на поставках, а значит, каждый украинец увидит это преимущество на своем кошельке, — Александр Сиренко — аналитик консалтинговой компании НЕФТЕРЫНОК.

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