Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна

Група компаній UPG придбала у Польщі термінал для зберігання і перевалки нафтопродуктів

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Українці не мають відчувати будь-яких перебоїв з пальним. Війна не привід для дефіциту критично важливого продукту, кажуть співробітники мережі UPG.

Тож днями повідомили про укладання угоди на придбання активів польської компанії Baltchem SA Zakłady Chemiczn.

Це потужний морський термінал для зберігання та перевалки нафтопродуктів.

Ми вимушені були піти на шалений ризик і придбати термінал у Польщі. Для нас це був дуже серйозний крок. Тому що ціни “взлетіли” на все в 5 разів. Я чітко зрозумів, що переплачую, але іншого виходу не було, тому що це була стратегічна річ, яку я мав зробити, щоб забезпечити компанію ресурсом, пальним, і забезпечити можливість людей вільно заправлятися і не переживати, що завтра пального не буде, – прокоментував Володимир Петренко — засновник та власник групи компаній UPG.

Аби забезпечувати потреби українців у пальному, розповідають у компанії, у найкоротші терміни налагодили надійні та стабільні партнерські відносини з європейськими виробниками високоякісних нафтопродуктів.

-Українська компанія вперше за історію України вийшла на європейський ринок. Придбала не товар, не пальне, а актив. Що це дає Україні? Це отримання гарантій поставок нафтопродуктів, і друге — це можливість зекономити на поставках, а значить кожен українець побачить цю перевагу на своєму гаманці, – Олександр Сіренко — аналітик консалтингової компанії НАФТОРИНОК.

Читайте
Країни G7 планують у березні переглянути рівень обмеження цін на російську нафту

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Полювання на шахраїв та корупціонерів: що відомо про план нагляду США за допомогою Україні
Полювання на шахраїв та корупціонерів: що відомо про план нагляду США за допомогою Україні
На додаток до танків: Німеччина розширює список тієї допомоги, що вже надається – Шольц
На додаток до танків: Німеччина розширює список тієї допомоги, що вже надається – Шольц
Неймовірна відвага: як чоловік врятував дві родини з місця трагедії у Дніпрі
Неймовірна відвага: як чоловік врятував дві родини з місця трагедії у Дніпрі
Варшава відправила офіційний запит Берліну щодо танків Leopard 2 для України
Варшава відправила офіційний запит Берліну щодо танків Leopard 2 для України
У Пентагоні відповіли, коли БМП Bradley будуть в Україні
У Пентагоні відповіли, коли БМП Bradley будуть в Україні
Угорщина передумала блокувати наступний транш військової допомоги ЄС для України
Угорщина передумала блокувати наступний транш військової допомоги ЄС для України
Україна та ЄС мають почати передвступні переговори вже цього року – Кулеба
Україна та ЄС мають почати передвступні переговори вже цього року – Кулеба
Приклад для інших країн. Естонія віддасть Україні всі свої 155-мм гаубиці – посол
Приклад для інших країн. Естонія віддасть Україні всі свої 155-мм гаубиці – посол
Знайшли помилку в тексті?
Помилка