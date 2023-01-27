Група компаній UPG придбала у Польщі термінал для зберігання і перевалки нафтопродуктів

Українці не мають відчувати будь-яких перебоїв з пальним. Війна не привід для дефіциту критично важливого продукту, кажуть співробітники мережі UPG.

Тож днями повідомили про укладання угоди на придбання активів польської компанії Baltchem SA Zakłady Chemiczn.

Це потужний морський термінал для зберігання та перевалки нафтопродуктів.

–Ми вимушені були піти на шалений ризик і придбати термінал у Польщі. Для нас це був дуже серйозний крок. Тому що ціни “взлетіли” на все в 5 разів. Я чітко зрозумів, що переплачую, але іншого виходу не було, тому що це була стратегічна річ, яку я мав зробити, щоб забезпечити компанію ресурсом, пальним, і забезпечити можливість людей вільно заправлятися і не переживати, що завтра пального не буде, – прокоментував Володимир Петренко — засновник та власник групи компаній UPG.

Аби забезпечувати потреби українців у пальному, розповідають у компанії, у найкоротші терміни налагодили надійні та стабільні партнерські відносини з європейськими виробниками високоякісних нафтопродуктів.

-Українська компанія вперше за історію України вийшла на європейський ринок. Придбала не товар, не пальне, а актив. Що це дає Україні? Це отримання гарантій поставок нафтопродуктів, і друге — це можливість зекономити на поставках, а значить кожен українець побачить цю перевагу на своєму гаманці, – Олександр Сіренко — аналітик консалтингової компанії НАФТОРИНОК.

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