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Вікторія Гірко |

Грибок, вонь и стихийная торговля: в каком состоянии подземные переходы Киева

Иногда подземные переходы можно считать удачным местом, чтобы спрятаться от дождя или непогоды. Но точно не в Киеве.

Здесь подземки отличаются неприятным запахом, а еще они без света и в таком состоянии, что спускаться в них страшно. Даже те, что в самом центре столицы. И если плитка не сыплется на голову, то пройти невозможно из-за стихийной торговли.

На днях столичная власть отчиталась об освобождении от нелегальной торговли почти 30 подземных переходов. Несмотря на это, один из таких, на станции метро Льва Толстого, утопает в цветах. Получается, что продавцам закон не писан.

Предупреждение, что торговля наказывается конфискацией товара, — не действует. Продавцы разворачивают свой товар прямо на полу, поэтому хаотичный бизнес процветает.

Но если с торговлей в столице еще как-то борются, то с уборкой и состоянием подземных переходов Киева — настоящая беда. На потолках — обваленная штукатурка, ржавчина, и грибок, а стены — простор для народного, часто нецензурного творчества.

За уборку подземных переходов столицы отвечает структурное подразделение коммунальной корпорации Киевавтодор. Здесь уверяют, что моют их раз в неделю.

А вот ремонт не делают, потому что экономят и ждут капитального от мэрии, который неизвестно, когда будет. Поэтому киевские подземные переходы и продолжают искажать лицо столицы.

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