Грибок, сморід і стихійна торгівля: у якому стані підземні переходи Києва

Інколи підземні переходи можна вважати вдалим місцем, щоб заховатися від дощу або негоди. Але точно не в Києві.

Тут підземки відрізняються неприємним запахом, а ще вони без світла і в такому стані, що спускатися до них страшно. Навіть ті, що в самому середмісті столиці. І якщо плитка не сиплеться на голову, то пройти неможливо через стихійну торгівлю.

Днями столична влада відзвітувала про звільнення від нелегальної торгівлі майже 30 підземних переходів. Попри це, один з таких, на станції метро Льва Толстого, потопає в квітах. Виходить, що продавцям закон не писаний.

Попередження, що торгівля карається конфіскацією товару, – не діє. Продавці розгортають свій крам просто на підлозі, тому хаотичний бізнес процвітає.

Але якщо з торгівлею в столиці ще якось борються, то з прибиранням і станом підземних переходів Києва – справжня біда. На стелях – обвалена штукатурка, іржа, та грибок, а стіни – простір для народної, часто нецензурної творчості.

За прибирання підземних переходів столиці відповідає структурний підрозділ комунальної корпорації Київавтодор. Тут запевняють, що миють їх раз на тиждень.

А от ремонт не роблять, бо економлять і чекають капітального від мерії, який невідомо, коли буде. Тому київські підземні переходи і продовжують спотворювати обличчя столиці.

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